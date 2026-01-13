Un único boleto acertante en Albacete gana 1 millón de euros en la Primitiva
El premio millonario ha sido sellado el despacho receptor número 1.015 de Albacete, situado en Avenida Ramón Menéndez Pidal 4
Comprobar Primitiva: número premiado el lunes 12 de enero de 2026
En el sorteo de la Primitiva de este lunes por la noche ha habido un único boleto con seis aciertos que cobrará 1.017.357 euros, y que ha sido sellado en el despacho receptor número 1.015 de Albacete, situado en Avenida Ramón Menéndez Pidal 4.
En el sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar hasta 78.500.000 euros. De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existe un boleto acertante, validado en el despacho receptor nº 99.810 de Torrejón de la Calzada (Madrid), situado en calle Real 22.
Combinación ganadora y premios
La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 43-16-18-02-46-20. El número complementario ha sido el 19 y el reintegro el 6. El JOKER corresponde al número: 1632681.
Especial (6 + Reintegro): Acertantes 0
1ª (6 Aciertos): Acertantes 1, premio de 1.017.347,13
2ª (5 + Complementario): Acertantes 1, premio de 164.975,21
3ª (5 Aciertos): Acertantes 136, premio de 2.223,93
4ª (4 Aciertos): Acertantes 7.386, premio de 59,56
5ª (3 Aciertos): Acertantes 134.874, premio de 8,00
Reintegro: Acertantes 818.021 , premio de 1,00