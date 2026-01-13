Julio Iglesias, el artista que más cuidó su imagen, en el disparadero

Las acusaciones contra el artista más reconocido en España son muy graves y pueden dañar una imagen cuidada hasta el detalle durante años.

Julio Iglesias ha presumido siempre públicamente de su imagen de mujeriego, pero esto es muy distinto. Las acusaciones de dos empleados de hogar son gravísimas y están siendo judicializadas. No en vano ha sido acusado de agresión sexual, acoso laboral y vejaciones. Veremos cómo acaba el caso, pero esto puede suponer un daño irreparable para la imagen y la reputación de Iglesias, algo que él siempre ha cuidado con mimo, hasta el más mínimo detalle.

Él Julio iglesias, cuantas veces habrá confesado ser un truhán, pero también un señor. No ocultó sus gustos como ya decía en sus canciones "me gustan las mujeres, me gusta el vino", ni en la música, ni en la vida. Siempre reconoció ser un conquistador y un gran competidor, incluso con su hijo Enrique. La leyenda habla de haber conquistado a más de 3.000 mujeres. Él a veces desmentía el mito, o lo alimentaba. Pero es cierto que algunas de sus conductas con las mujeres (besos a las entrevistadoras, en ocasiones consentidos, pero en otros casos forzados en el momento con insistencia) se ven hoy con más que recelo.

Eran otros tiempos, cuando este tipo de conductas se producían entre risas, donde se hablaba más de campechanía y cercanía que de abuso, pero que hoy, en una sociedad distinta se las ve con bochorno. Injusto es también, por mucho rechazo que provoquen, evaluarlas con nuestros ojos de hoy.

Julios Iglesias ha paseado por el mundo su fama de playboy, ha sido querido por medio mundo. Admirado en Hollywood llegó a cantar en el cumpleaños de Frank Sinatra y unió su voz con figuras tan emblemáticas como Sting, Steve Wonder o Diana Ross.

Hace tiempo que se retiró para envejecer en privado y dejar un buen recuerdo que hoy ha sido emborronado. Hasta su biografía será revisada. Libros del Asteroide ha anunciado una edición revisada del libro 'El español que enamoró al mundo', de Ignacio Peyró, sobre la vida de Julio Iglesias tras las acusaciones de abusos sexuales contra el cantante realizadas por personal de su servicio doméstico.

La editorial ha recordado que la obra fue concebida "a partir de la información pública disponible antes de que la investigación periodística (de eldiario.es) saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto". Pero, "ante esta nueva y relevante información", tanto la editorial como el autor consideran "necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada". Asimismo, han "condenado de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso" al tiempo que la editorial ha expresado su apoyo y solidaridad a las víctimas.

Julios Iglesias reconoce que ha tenido "las suficientes relaciones con mujeres para seguir queriéndolas cada día más". En sus propias palabras, se ha definido como "muy mujeriego en el buen sentido de la palabra", habiendo amado y querido muchísimo.

El cantante siempre ha insistido en que nunca ha considerado a la mujer como un objeto y siempre ha actuado con "respeto y cariño absoluto". Atribuye gran parte de su aprendizaje vital a las mujeres, destacando su generosidad y la maternidad. Más allá del mito, su vida amorosa ha estado marcada por relaciones de alto perfil. Su primer matrimonio fue con Isabel Preysler. Su relación más duradera y actual es con Miranda Rijnsburger, con quien se casó en 2010 tras muchos años de convivencia y con quien tiene cinco hijos.

Su "obsesión por el sexo" de la que a veces se ha hablado, y el número de sus conquistas, son parte de un mito que él ha alimentado y desmentido selectivamente, pero que sigue siendo un aspecto central de su figura pública.