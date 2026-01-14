Se viraliza el vídeo de la entrevista donde Julio Iglesias incomoda a la presentadora por su conducta: "No, Julio, te lo pido"
Las redes han tirado de hemeroteca para evidenciar la actitud del cantante con las mujeres a lo largo de los años
Las empleadas que acusan a Julio Iglesias eran obligadas a realizarse pruebas de transmisión sexual, test de embarazo y revisiones ginecológicas
El escándalo por las denuncias de agresión sexual cometidas por el cantante Julio Iglesias a dos de sus empleadas ha hecho que las redes tiren de hemeroteca para evidenciar la actitud del cantante con las mujeres a lo largo de los años.
Uno de los vídeos se ha hecho especialmente viral porque retrata con claridad una conducta que hoy en día provocaría críticas y rechazo. En 2004 Julio Iglesias fue entrevistado en la televisión argentina Telefe por Susana Giménez, un encuentro que tuvo momentos muy incómodos.
En el vídeo se aprecia cómo Julio Iglesia agarra y fuerza a la presentadora para besarla mientras ésta intenta zafarse y le dice que “no, no”. “Vos sos un hombre casado” llega a decir Susana Giménez ante el acoso que estaba sufriendo.
“No, Julio, te lo pido…” le decía la presentadora mientras éste le insistía con gestos y palabras, “dame un beso, Susanita”. Al final la mujer se levanta con un gesto contrariado y se le escucha decir “lo peor del mundo”.