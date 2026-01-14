Las redes han tirado de hemeroteca para evidenciar la actitud del cantante con las mujeres a lo largo de los años

Las empleadas que acusan a Julio Iglesias eran obligadas a realizarse pruebas de transmisión sexual, test de embarazo y revisiones ginecológicas

Compartir







El escándalo por las denuncias de agresión sexual cometidas por el cantante Julio Iglesias a dos de sus empleadas ha hecho que las redes tiren de hemeroteca para evidenciar la actitud del cantante con las mujeres a lo largo de los años.

Uno de los vídeos se ha hecho especialmente viral porque retrata con claridad una conducta que hoy en día provocaría críticas y rechazo. En 2004 Julio Iglesias fue entrevistado en la televisión argentina Telefe por Susana Giménez, un encuentro que tuvo momentos muy incómodos.

PUEDE INTERESARTE Julio Iglesias y las tres razones para denunciarlo por agresión sexual, según las dos exempleadas

En el vídeo se aprecia cómo Julio Iglesia agarra y fuerza a la presentadora para besarla mientras ésta intenta zafarse y le dice que “no, no”. “Vos sos un hombre casado” llega a decir Susana Giménez ante el acoso que estaba sufriendo.

PUEDE INTERESARTE Los dos delitos por los que se investiga a Julio Iglesias: agresión sexual y trata

“No, Julio, te lo pido…” le decía la presentadora mientras éste le insistía con gestos y palabras, “dame un beso, Susanita”. Al final la mujer se levanta con un gesto contrariado y se le escucha decir “lo peor del mundo”.