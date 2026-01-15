Alberto Rosa 15 ENE 2026 - 20:01h.

Las pequeñas estaban caminando en sentido contrario del tráfico en medio de una transitada carretera hasta que el hombre las rescató

Un hombre se apresuró a rescatar a dos niñas pequeñas que deambulaban por una transitada carretera de Florida cuando su familia les había perdido la vista. John Brittingham, padre de cinco hijos, estaba conduciendo por el condado de Brevard el pasado domingo después de terminar una sesión de fotos cuando detuvo personalmente el tráfico para salvar a los pequeños.

Tal y como se muestra en las imágenes, las pequeñas estaban caminando en sentido contrario de la calzada hasta que el hombre se detuvo y salió corriendo a pie a rescatar a los niños. Levantó en un brazo a la primera niña pequeña, que se había metido en el medio de la carretera, mientras agitaba su mano para detener a los demás conductores en la carretera.

Después fue a por la segunda que estaba más cerca de la acera, la cogió y la subió a sus brazos. Brittingham no perdió el ritmo y caminó deprisa hacia la acera para bajar por una calle residencial, según las imágenes de la cámara del salpicadero de su coche.

"Me aterraba pensar en lo que les podría haber pasado. El resto de mi vida habría quedado arruinado", declaró Brittingham a WESH . Las niñas volvieron a la acera en seis segundos, pero sus padres no estaban a la vista. Brittingham supuso que la pareja de niñas no podía tener más de dos años y eran simplemente “adorabes”.

Después, este desconocido fue puerta por puerta en una calle cercana en un intento desesperado por localizar a la familia de las niñas. Finalmente, llegó a un Airbnb donde estaba la familia de las pequeñas. Brittingham aseguró que la familia de las pequeñas era “una pareja de ancianos y una niña”. También contó que se disculparon profundamente.