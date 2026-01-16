Encuentran un cadáver flotando en el río Sil a su paso por Ponferrada, León

El cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del puente de Cubelos, junto a la sede de Hacienda, según ha informado Emergencias 112 Castilla y León

Un hombre advirtió del suceso y avisó a los servicios de emergencia pasadas las 9:30 de la mañana

El cadáver de una persona ha aparecido este viernes por la mañana flotando en las aguas del río Sil, a su paso por Ponferrada, León, en las inmediaciones del puente de Cubelos junto a la sede de Hacienda, según han informado fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León.

Una persona que pasaba por el lugar advirtió del suceso y avisó pasadas las 9:30 horas a los servicios emergencia que desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Continúa la investigación

Hasta el escenario se trasladaron dotaciones de Bomberos, Policía Municipal, Policía Nacional y efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl que movilizaron una UVI móvil.

Los bomberos rescataron del cuerpo, mientras que las fuerzas de seguridad asumieron la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y la identificación de la persona.

Por el momento no se han facilitado más detalles oficiales y el suceso se encuentra bajo investigación policial.