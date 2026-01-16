Celia Molina 16 ENE 2026 - 11:47h.

Su familia anunció su muerte con un comunicado en su cuenta de Instagram, donde aseguraron que "falleció repentinamente"

Una amigo suyo, también influencer, ha asegurado en Instagram que los médicos le dijeron que su fibroma "había crecido mucho"

La influencer nigeriana Esther Thomas, que contaba con más de 500. 000 seguidores entre sus cuentas de Facebook e Instagram, ha fallecido a los 26 años, según informó su familia el pasado 10 de enero en un comunicado. Esta creadora de contenido era muy conocida por sus vídeos humorísticos, a modo de scketches, y por tener un despampanante físico, del que presumía en las redes. Su muerte, al parecer, no tuvo nada que ver con sus evidentes retoques estéticos, pues Esther tenía un fibroma por el que los médicos le recomendaron que se interviniera:

"Nosotros, la familia de Esther Thomas, conocida en la nube como 'Sunshine', con dolor en nuestro corazón, lamentamos anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida hermana e hija", escribieron en una publicación el pasado día 10. El texto señalaba que Thomas, que tenía un fibroma (un tumor benigno), "falleció repentinamente" tras someterse a una operación quirúrgica. "Estamos tratando de organizar todo lo necesario para darle sepultura", concluía la familia, desatando una ola de comentarios de sus fans, que han no han digerido tan mala noticia.

Sintió un dolor en el estómago, según un amigo suyo

Esta influencer nigeriana colaboraba habitualmente con otras personalidades de su país en Internet, como Ifedilimuo Ifeanyi Prosper (conocido en línea @realbigskilz), Lucy Antem y Chidera Madu. De hecho, ha sido este último creador de contenido quien, en un vídeo que subió después de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Thomas, explicó que la fallecida "comenzó a sentir dolor de estómago el 28 de diciembre", que "empeoró el 1 de enero" y que esto la llevó a ser trasladada de urgencia al hospital. El vídeo se presenta como una prueba de la "verdad" de lo ocurrido tras el ingreso hospitalario de Thomas.

Tras una serie de test y exploraciones, explicó también Madu, "los médicos determinaron que el fibroma de Esther había "crecido mucho" y que tenía una infección. Por ello, le recomendaron someterse a una operación para extirpar el tumor benigno y aliviar el dolor, y aunque Madu afirma que los sanitarios le dijeron que la operación había sido "todo un éxito", él cree que ella "sufrió complicaciones y falleció posteriormente", tal y como reproduce la revista 'People'. A pesar de estas declaraciones, que apuntarían a una presunta negligencia, de momento, no se ha abierto ninguna investigación al respecto.

Esta muerte ha trascendido poco después de que otra conocida influencer, en este caso, de Estados Unidos, anunciara su propia muerte en Internet, tras ser diagnosticada de ELA en 2023. Sara Bennet, de 39 años, dejó programada una publicación en Instagram en la que decía: "No siento dolor ni estoy cansada. Puedo reír, hablar y moverme. Al reflexionar sobre los últimos meses de mi vida, me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento. He completado mi lista. Aunque no creas en nada, estoy alimentando la tierra y mi árbol. Amé esta vida y estoy agradecida por el tiempo que me fue concedido", dijo para comunicarle a sus fans su propio fallecimiento.