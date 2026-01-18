Agentes de la Guardia Civil buscan a Carmen Rubio Llano, una mujer de 49 años desaparecida en Villacibrán, Asturias

El coche de la desaparecida fue localizado estacionado en una carretera próxima a Villacibrán, según han informado el SEPA y la Benemérita

VillacibránEl Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil buscan desde ayer a Carmen Rubio Llano, una mujer de 49 años desaparecida en la localidad asturiana de Villacibrán, en el municipio de Cangas del Narcea, en la zona suroccidental de la comunidad.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió un aviso ayer, sobre las 19:35 horas, en el que la Guardia Civil solicitaba colaboración para buscar a esta mujer cuyos familiares y vecinos llevaban intentando localizar desde el mediodía.

La búsqueda de Carmen Rubio Llano

El vehículo de la desaparecida fue localizado estacionado en una carretera próxima a Villacibrán, han informado este domingo el SEPA y el Instituto Armado.

Tras recibir el aviso, se activó un dispositivo de búsqueda con efectivos de ambos cuerpos y la participación de una veintena de vecinos, que se prolongó hasta las cuatro de la madrugada.

En el transcurso de los mismos se revisó desde el lugar donde se localizó su vehículo, cerca de la localidad de Villacibrán, hacia la zona de Naviego y también hacia el entorno del río.

En total, se realizaron siete vuelos con los drones y la Unidad Canina recorrió unos 15 kilómetros con los perros.

A primera hora de este domingo, se ha reanudado el operativo con personal del SEPA y de la Guardia Civil y que está pendiente de la incorporación de medios aéreos si las condiciones meteorológicas lo permiten.