Piden colaboración para encontrar a Iván, de 34 años y desaparecido en El Campello, Alicante

Iván N.G. tiene el pelo negro con greña y varios tatuajes en distintas partes de su cuerpo

AlicanteAlerta ciudadana activa porque buscan a Iván, un hombre de 34 años desaparecido vulnerable que fue visto por última vez en la localidad de El Campello (Alicante).

Según ha difundido recientemente la Asociación SOS Desaparecidos, al varón se le perdió el rastro el jueves 15 de enero. Piden ayuda para encontrarle, mientras también se sigue buscando a Francisca Cadenas.

En el caso de Iván, cuyos apellidos empiezan por N y G, se han compartido varios datos de su aspecto físico para identificarle más fácilmente. Mide 1,70 metros de estatura y su complexión es delgada.

De pelo negro con greña y ojos de color marrón, en la fotografía publicada de él aparece con algo de melena. Además, luce una barba destacada, bajo una mirada seria o tímida.

Varios tatuajes en su cuerpo

Incluso SOS Desaparecidos ha detallado que tiene varios tatuajes en distintas parte de su cuerpo. Concretamente, en una pierna, un brazo y el cuello. Esto también puede ayudar a reconocerle.

Si alguien lo ha visto o lo ve, puede informar directamente de su paradero a cualquier teléfono de emergencias como el 112 o la Guardia Civil. Otra alternativa es llamar al 868286726 de la asociación.

La colaboración ciudadana es siempre muy importante para resolver lo antes posible y con éxito las desapariciones de personas como Iván. Pero es clave comunicar lo que se sabe de inmediato.