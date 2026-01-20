Tras una discusión por motivos de convivencia, el hombre arrojó una cazuela de agua hirviendo sobre la víctima

El agresor y la víctima no mantenía ninguna relación sentimental

SoriaUn hombre de 54 años ha sido detenido en El Burgo de Osma, Soria, tras lanzar una cazuela de agua hirviendo sobre su compañera de piso con la que no mantenía ninguna relación sentimental, según ha informado este martes la subdelegación del Gobierno en Soria.

El hombre está detenido por un presunto delito de lesiones graves sobre esta mujer con la que compartía piso desde hacía veinte días.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero en El Burgo de Osma cuando, tras una discusión por motivos de convivencia, el hombre arrojó una cazuela de agua hirviendo sobre la víctima provocándole lesiones graves en cabeza y cuello de las que fue atendida en el Centro de Salud del municipio.

El detenido, en unión de las diligencias instruidas por el Puesto de El Burgo de Osma, fue puesto a disposición del Juzgado de El Burgo de Osma.