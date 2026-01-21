Las vibraciones en los trenes, provocadas por el movimiento del balastro y el desgaste de las vías

Los temblores en los trenes es algo que llevan denunciando maquinistas y pasajeros durante un tiempo y que, tras el accidente de Adamuz, cobra más fuerza

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: Suben a 43 los fallecidos tras recuperar un cadáver dentro de un coche del Alvia

Muchos pasajeros de trenes anteriores a los accidentados en Adamuz, Córdoba, incluso algunos supervivientes de eta tragedia han denunciado las fuertes vibraciones que sufrían los vagones durante largos tramos del trayecto. Vibraciones que acabaron con una oscuridad y con una colisión que ha dejado al menos 43 muertos.

A estas quejas se han unido las de otros usuarios habituales de líneas de alta velocidad que confirman que las vibraciones suelen ser muy preocupantes en algunos trayectos. Tras el accidente de Adamuz, Adif decidió comunicar su decisión de limitar hasta los 160 km/h la velocidad en un tramo de 150 km en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Cataluña.

"Si esas vibraciones produce que se te caigan hasta un café significa que no son normales", denuncia Francisco Cárdenas, desde UGT Renfe de Cataluña. Sin embargo, los expertos han apuntado a que esas vibraciones no apuntan a un problema que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros. "Si a la carretera no le tapamos los baches, por decirlo de alguna manera, nos encontramos con más movimiento y más riesgo porque atravesamos más baches", explica Salvador García Ayllón, ingeniero de caminos.

Por qué se producen los daños en las vías

La interacción de los trenes con la vía va provocando el desgaste del material. El movimiento del balasto, que son esas piedras que se colocan como una alfombra. El problema es que en algunos tramos esa fricción es mayor. "Las infraestructuras sufren un desgaste después de años de uso sin disminuir la seguridad de la línea, pero sí que es necesario renovarlo y arreglar estos problemas de vibraciones", dice el director del Centro de Estudios de Transporte de 'Terminus'.

Un tren de auscultación ha revisado esta noche el trayecto afectado. Además se ha reestablecido la velocidad normal, a 300 km/h, pero nuevas denuncias de un maquinista han obligado a rebajarlas. "Hasta que no se solucionen estos problemas se tendrán que ir tomando medidas de este estilo". Esta noche se volverán a revisar los tramos más conflictivos.