Los efectivos tardaron en llegar hasta las cabras debido a las dificultades que presentaba el lugar

La madre habría permanecido junto a su cría que no podía subir por sí misma

Una cabra recién nacida y su madre han sido rescatadas por los bomberos al quedar atrapadas entre las rocas de un acantilado en Cantabria. Al parecer, la madre habría permanecido junto a su cría que no podía subir por sí misma.

Tras varios minutos en los que los efectivos intentaban llegar hasta ellas, finalmente consiguieron acceder hasta los animales y trasladarlos a una zona más segura.

Un parto en el lugar de los hechos

Los bomberos del Gobierno de Cantabria rescataron a las cabras que se encontraban específicamente en una zona acantilada de la localidad de Ajo, en Bareyo.

Según información del 112 Cantabria, la madre podría haber parido en el lugar y, al no subir la cría, permanecía con ella en el acantilado.