Un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) ha documentado el primer avistamiento vivo de un ejemplar de tiburón duende (Mitsukurina owstoni). El descubrimiento se produjo de manera accidental durante una jornada de pesca recreativa frente a la costa de San Cristóbal, en Gran Canaria, según informa 'National Geographic'.

En las imágenes grabadas se aprecian las peculiaridades de este ejemplar: el hocico laminado y alargado, los ojos diminutos sin membrana nictitante, las mandíbulas retráctiles repletas de dientes puntiagudos y un cuerpo flácido rematado por aletas dorsales redondeadas.

La primera vez que se avista un tiburón duende en Canarias

Se trata de la primera observación en Canarias de un tiburón duende y la segunda en toda la región macaronésica. Estos animales se han podido describir menos de 250 veces desde su descubrimiento en 1898 en la bahía japonesa de Sagami. Casi como una presencia mitológica, tan solo ha sido avistada esporádicamente en distintas partes del mundo. Aunque nunca viva en las aguas del archipiélago canario. Hasta el 4 de mayo de 2024.

En Canarias se prohíbe la pesca de arrastre desde los años 80. Esto, junto a una actividad pesquera limitada hacia los tiburones de profundidad, ha permitido la conservación de los ecosistemas marinos, un refugio para las especies raras como esta.

Puede alcanzar los seis metros de longitud y superar los 700 kilos

El Mitsukurina owstoni suele habitar en zonas tropicales y templadas de todos los océanos, desde los 250 hasta los 1.500 metros de profundidad. En el Atlántico nororiental se ha registrado en Galicia, Madeira, las costas de Marruecos y aguas próximas a Portugal.

Ahora, con su aparición en aguas canarias, aparecen nuevas preguntas sobre las posibles rutas migratorias que tiene esta especie. Aunque ahora se puede corroborar una tendencia: los ejemplares más jóvenes están en la vertiente oriental y los más adultos -con más de tres metros de longitud- están en el Atlántico occidental.

El tiburón duende puede alcanzar los seis metros de longitud y superar los 700 kilogramos de peso. Pero sus características 'especiales' van más allá de lo físico: su hocico está cargado de electrorreceptores que le permiten detectar presas en completa oscuridad, una herramienta vital en los niveles abisales del océano.

No es peligrosa para el ser humano

Esta especie no es peligrosa para el ser humano y se considera que es inofensivo. Pese a que los detalles sobre cómo se aparean todavía es un misterio, se conoce que son vivíparos, ya que los huevos eclosionan dentro del cuerpo de la madre antes del nacimiento.

Ahora, con el hallazgo en Canarias, se abre una nueva línea de investigación sobre esta especie que habita en los ecosistemas más profundos de la Tierra.