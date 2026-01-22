La clínica ha querido agradecer a todos aquellos que han hecho posible que Boro vuelva a casa sano y feliz

Rescatan a Boro con vida de la zona del accidente ferroviario de Adamuz: el perro ya ha vuelto con su familia

Boro ya se encuentra sano y salvo. Este perro, que ha robado el corazón de todo el mundo tras desaparecer en el accidente de Adamuz, se ha convertido en el rayo de luz y esperanza que necesitaba la familia de Raquel y Ana. "Has hecho historia y has movido a España entera, la cual ha demostrado que el amor por los animales, cada día va a más", dicen emocionados desde Naturzoo y la clínica veterinaria Thor, en Córdoba.

Desde su publicación, resaltan lo importante que ha sido encontrar en buen estado de salud a Boro. "Esto ha sido un chute de fuerza para la familia de Raquel y Ana. Había que hacerlo por ellos y por Boro", destacan. Y reconocen que era imposible no aportar su granito de arena: "Después de conocer personalmente a la familia, no podrían merecerse otra cosa que no fuera la de volver a casa con todos los miembros de la familia al completo y que éste superperro, les diera la energía que necesitan para afrontar estos momentos tan duros".

"Nos ha demostrado que es un perro espectacular", asegura la clínica

La clínica, después de revisar a Boro, ha compartido las buenas noticias: se encuentra bien y ha comido hasta que no podía más. "Decir que tras revisar a Boro en clínica, hemos comprobado el titán que está hecho este campeón, aunque ya lo llevaba demostrando desde el domingo. Ha comido hasta que ya no ha querido más y nos ha demostrado que es un perro espectacular y que con razón su familia estaba tan rota por no tenerle", confirman.

Sin duda, encontrar a Boro con vida ha sido esa gran noticia que ha sacado más de una sonrisa tras esta terrible tragedia. "Hoy no me siento completo, me siento el más completo del mundo por lo poco que he podido aportar, pero suficiente para ayudar a esta buenísima familia que se merece lo mejor de aquí en adelante", afirman en la publicación.

Así, han querido agradecer a todos aquellos que han hecho posible que Boro vuelva a casa sano y feliz: "Gracias a todos los que lo habéis hecho posible y a los muchísimos voluntarios sin nombre que sin ellos no hubiera sido posible".

Boro estuvo en el lugar del accidente desorientado

Boro llevaba desde el pasado domingo desaparecido tras el accidente de Adamuz. Una de las pasajeras afectadas, la hermana de la mujer embarazada que resultó herida, denunció la desaparición de este simpático animal. La joven compartió sus fotos por redes sociales con la esperanza de tener un milagro. Y así fue.

Tres miembros de Pacma fueron autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a las vías y buscar a Boro. Después de rastrear la zona durante días, lo vieron con vida pero era imposible capturarlo porque estaba desorientado. "Un agente vio al animal, intentó acercarse a él, pero está lloviendo y se le ha escapado", explicaron desde el colectivo animalista. Una vez que lo localizaron, la propia familia acudió al lugar para poder cogerlo y llevarlo a casa.

Boro ya se encuentra en su hogar, junto a su familia y con las energías recargadas. Y, aunque puede ser que él no lo sepa, nos ha conquistado el corazón y nos ha recordado que también existen los pequeños milagros.