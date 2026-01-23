Declaran culpable de homicidio al acusado de matar a un asaltante en Inca, en Mallorca

El jurado declarara culpables de robo con fuerza en grado de tentativa a los otros tres asaltantes que iban con el fallecido

Compartir







Un jurado popular ha declarado culpable de homicidio al acusado de matar a puñaladas a un asaltante que entró en su finca de Inca para robar plantas de marihuana, en unos hechos ocurridos en septiembre de 2020. Además, ha considerado culpables de robo con fuerza en grado de tentativa a los otros tres hombres que acompañaban al fallecido.

La Audiencia Provincial ha acogido este viernes la lectura del veredicto, alcanzado tras dos días de deliberación por los nueve miembros del jurado

Respecto al acusado de homicidio, el jurado ha dado por probado que asestó varias puñaladas con intención de matar y ha rechazado que actuara en legítima defensa. Consideran que podía haberse refugiado en la vivienda y haber avisado a la policía, ya que el ataque fue innecesario y muy violento, según refleja la autopsia.

Eso sí, no se ha considerado probado que el ataque fuera sorpresivo, por la espalda, ni que existiera un segundo apuñalamiento fuera de la finca

En cuanto a los asaltantes, el jurado ha determinado por unanimidad que existía un plan organizado, con roles repartidos, para robar las plantas. También han rechazado aplicar la atenuante de consumo de drogas, al considerar que no estaban bajo sus efectos y que su capacidad de juicio no estaba afectada.

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2020, cuando cuatro personas acudieron a la vivienda. Tres se quedaron vigilando en el exterior, mientras uno accedía al interior por un orificio en la valla, donde fue sorprendido por el propietario y murió tras el forcejeo.