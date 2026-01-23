Rocío Amaro 23 ENE 2026 - 13:44h.

Un exentrenador de balonmano de Sevilla está en busca y captura tras no acudir a declarar por presunto abuso sexual y abuso de autoridad a cinco jugadoras menores de edad

Las cinco jugadoras denunciaron comentarios sexuales, acciones de control sobre el alojamientos y las decisiones del equipo durante los torneos y los entrenamientos

Compartir







SevillaUn exentrenador de un club de balonmano de Sevilla se encuentra en busca y captura tras no presentarse a declarar ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en relación con una investigación por presuntos delitos de abuso sexual y abuso de autoridad cometidos contra cinco jugadoras del equipo.

Los hechos que se investigan apuntan a que el acusado habría ejercido control sobre las jóvenes utilizando su posición de entrenador. Según la denuncia, los comportamientos incluían comentarios de índole sexual, intromisiones en la vida privada de las jugadoras y decisiones sobre los alojamientos y la organización de los desplazamientos en campeonatos, limitando su comunicación con el exterior.

La abogada de las víctimas, Miriam Recio Sánchez, explica que durante los torneos el acusado determinaba arbitrariamente con quién debía dormir cada jugadora y requisaba los teléfonos móviles. "Bajo frases como ‘Si yo digo que metáis la cabeza debajo de la arena, lo hacéis’, ejercía un control total sobre las jugadoras", señala la representante legal. Además, las denuncias mencionan que el entrenador enviaba mensajes de contenido sexual a las jugadoras fuera del ámbito deportivo y realizaba comentarios constantes de carácter sexual degradante durante los entrenamientos y competiciones.

Antecedentes por hechos similares

No es la primera vez que el acusado se ve envuelto en un caso de la mismo índole. En julio de 2021, una jugadora del mismo club denunció haber sufrido abusos durante un torneo celebrado en Alburquerque (Badajoz). La investigación concluyó con una sentencia condenatoria por abuso sexual, con una pena de dos años y seis meses de prisión y responsabilidad civil, incluyendo la circunstancia agravante de discriminación por razón de sexo.

Según el fallo, el acusado aprovechó su posición de autoridad para realizar tocamientos sobre la jugadora, por lo que la víctima sufrió daños psicológicos graves que incluyeron problemas de sueño, ansiedad y conductas de evitación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una instrucción alargada en el tiempo y un acusado en busca y captura

A finales de 2021, cinco jugadoras presentaron nuevas denuncias por hechos similares. La instrucción del caso se ha prolongado durante más de cuatro años debido a cambios de letrado por parte de la defensa y otras dilaciones procesales, según explican desde la acusación particular. Estas medidas han retrasado todos los pasos del procedimiento y la apertura del juicio oral, que es el siguiente paso previsto por la acusación.

El decreto de busca y captura se emitió después de que el exentrenador no se presentara a la última declaración, fijada para el 16 de enero. La defensa alegó problemas de salud de la letrada que lo representaba, argumento que ha sido recurrido y que aún está pendiente de resolución. Mientras tanto, la orden de busca y captura sigue vigente hasta que el juzgado tome una decisión sobre el recurso y programe nuevas comparecencias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El procedimiento judicial sigue abierto

El club afectado ha estado en contacto con las jugadoras y con sus familias desde la presentación de las denuncias, aunque, según la abogada de las cinco, no se han registrado medidas públicas sobre cambios en la estructura del equipo ni en la supervisión de los entrenadores. Por el momento, las autoridades judiciales continúan recopilando documentación, declaraciones y pruebas, mientras esperan que se resuelvan los recursos presentados por la defensa del acusado.

El procedimiento judicial sigue abierto y pendiente de resolución de los recursos y programación de nuevas comparecencias. El juez deberá determinar el próximo paso para avanzar hacia el juicio oral, mientras el exentrenador continúa bajo la orden de busca y captura.