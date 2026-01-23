Transportes difunde la secuencia cronológica de las llamadas para desmentir que los heridos no recibieron asistencia hasta mucho después del accidente

El historial de llamadas que realizaron Renfe y Adif tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), aclara que el primer aviso a los servicios de emergencias sobre los heridos del Alvia llegó solo unos 18 minutos después del accidente ferroviario.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha difundido la secuencia cronológica de las llamadas, tras la publicación de informaciones que aseguraban que los viajeros del Alvia no tuvieron asistencia hasta mucho después del accidente, algo que estas llamadas desmienten.

La primera conversación tuvo lugar a las 19.57.34 horas, unos 14 minutos después del choque (que fue en torno a las 19.43), cuando el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (Cecon) recibe una llamada del Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas de Adif (CASH24), por el descarrilamiento del Iryo, apuntando también a heridos el Alvia.

En esa comunicación se informa que el Alvia está en la vía contigua, donde también hay heridos, aunque se desconoce aún la gravedad y creen que ha tenido que dar un frenazo. La circulación ya está cortada en ese momento, porque están las dos vías interceptadas.

A las 19.58.23, el Cecon informa al Centro de Seguridad y Emergencias Territorial 24 horas de Renfe en Sevilla (C24H) que el CASH24 de Adif le indica que también hay heridos en el Alvia, que estaba contiguo y que van a llamar al interventor.

A las 19.59.12, el Cecon llama al Centro de Gestión de Operaciones de Renfe (CGO) y le indica que Adif le comenta que en el Alvia hay heridos. Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le transmite que le tiene que dejar porque ha habido un accidente.

Posteriormente, a las 19.59.36, el Centro de Protección y Seguridad Territorial de Adif en Sevilla (CPS) llama al Delegado Territorial de Seguridad y Autoprotección de Renfe (DTSyA) y le informa de los datos que tiene.

Los servicios del 112 llaman al Centro de Gestión de Operaciones de Renfe a las 20.00 preguntando por la localización, se le indica que es en Adamuz y que se le pone en comunicación con Seguridad de Adif. A las 20.00.26, el Cecon llama a CASH24 para indicarle que le va a poner en conferencia con el 112 Madrid.

El 112 fue informado 18 minutos después del accidente

Es a las 20.01.20, en torno a 18 minutos después del accidente, cuando el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe pone en conferencia al 112 Madrid con el CASH24 de Adif, indicando que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos. Esta última llamada es la que demostraría que el servicio de emergencias era conocedor de los heridos en el Alvia unos 18 minutos tras el choque.

A las 20.01.34, el Cecon llama al C24H Sevilla para decir que han intentado contactar con la interventora y con el CGO, pero no lo cogen. El C24H Sevilla (Renfe) dice que está informando al Centro de Gestión Territorial de Alta Velocidad de Renfe de Sevilla (TAV LD) y no sabe nada. El Cecon le indica que llame al Director del Plan de Actuación ante emergencias del Plan de Actuación, Evacuación y Rescate del tren (DPAE) del tren.

El TAV LD de Sevilla llama a las 20.02.45, al C24H Sevilla y se dice: "Lo del Alvia es del frenazo y puede haber heridos por eso, están intentando contactar con la interventora". Menos de un segundo más tarde, a las 20.03.09, el Cecon llama al agente de Guardia Nacional y le actualiza la información sobre la incidencia.