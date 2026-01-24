Nueve personas han resultado heridas, tres graves y seis leves, después de que un coche les atropellase en un polígono de Gijón

El conductor, de 19 años de edad y vecino de Gijón, con cuatro meses de carnet, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas

GijónNueve personas han resultado heridas la pasada madrugada, tres graves y seis leves, después de que un coche, que participaba en una concentración se saliese de la vía en el Polígono de Somonte, en Gijón.

Según ha confirmado la Guardia Civil, recibieron la llamada a la 1.30 horas. El sucesos se produjo en la calle María González la Pondala del citado polígono. El conductor, de 19 años de edad y vecino de Gijón, con cuatro meses de carnet, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones

Fue detenido, no obstante, por un delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave. El joven resultó ileso, mientras la acompañante que iba con él en el vehículo sufrió heridas leves.

El siniestro ha tenido como resultado, además, daños materiales en infraestructuras. Según la Guardia Civil, el conductor se había salido de la vía por el margen derecho en una intersección giratoria cuando realizaba una conducción temeraria, atropellando a varios peatones que se encontraban en el lugar.

La Unidad de Investigación de Siniestros de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias se ha hecho cargo de la investigación. Los heridos fueron trasladados por los servicios sanitarios al hospital de Cabueñes, en Gijón. La Guardia Civil instruye diligencias.