Una persona ha fallecido al incendiarse la furgoneta en la que vivía en Tudela, Navarra

La Policía Judicial investiga las causas y la identidad de la persona que ha fallecido en el interior de la furgoneta.

TudelaUna persona ha fallecido este domingo en Tudela como consecuencia del incendio de una furgoneta, en cuyo interior se encontraba la víctima y que usaba como vivienda, han informado desde la Policía Foral.

El incendio de la furgoneta

Han acudido al lugar patrullas de Protección y Atención Ciudadana y el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tudela, así como efectivos de bomberos.