Sociedad
Incendio

Muere una persona en Tudela, Navarra, tras originarse un incendio en la furgoneta que usaba como vivienda

Muere tras originarse un incendio en la furgoneta que usaba como vivienda en Tudela, Navarra
Muere tras originarse un incendio en la furgoneta que usaba como vivienda en Tudela, Navarra. EP

  • Una persona ha fallecido al incendiarse la furgoneta en la que vivía en Tudela, Navarra

  • La Policía Judicial investiga las causas y la identidad de la persona que ha fallecido en el interior de la furgoneta.

TudelaUna persona ha fallecido este domingo en Tudela como consecuencia del incendio de una furgoneta, en cuyo interior se encontraba la víctima y que usaba como vivienda, han informado desde la Policía Foral.

La Policía Judicial investiga las causas y la identidad de la persona que ha fallecido en el interior de la furgoneta.

El incendio de la furgoneta

Han acudido al lugar patrullas de Protección y Atención Ciudadana y el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tudela, así como efectivos de bomberos.

