Las llamas se originaron sobre las 9:30 horas en un domicilio de la calle Joan Fuster en Valencia

Otras seis personas fueron atendidas por inhalación del humo derivado del incendio

ValenciaUna persona, de la que no han trascendido más datos, ha muerto en el incendio que se ha producido este 24 de enero en una vivienda en Valencia capital.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de los Bomberos del Ayuntamiento que se han movilizado para extinguir las llamas. Se originaron en torno a las 9:30 horas por causas que investigan.

En concreto, el fuego se produjo en un domicilio del número 6 de la calle Joan Fuster, en el barrio de Tres Forques de la ciudad. Hasta allí se desplazaron varias ambulancias.

Los sanitarios atendieron a seis vecinos por inhalación leve de humo, evacuando después a cuatro de ellos por precaución a los hospitales La Fe y General.