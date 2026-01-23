El menor de 14 años que resultó herido en un incendio en Boadilla del Monte ha fallecido

Su madre continúa hospitalizada en estado grave

Boadilla del MonteEl menor de 14 años que resultó herido el pasado miércoles 21 de enero tras originarse un incendio en su domicilio de Boadilla del Monte ha fallecido este jueves 22 de enero, según ha informado el periódico 'El Mundo'.

El menor fue hospitalizado junto a su madre, que continúa ingresada en estado grave, durante la madrugada del miércoles a consecuencia de un incendio que se originó en su domicilio de Boadilla del Monte, que también dejaba una veintena de heridos leves por inhalación de humo.

Madre e hijo fueron trasladados a dos centros hospitalarios

Efectivos del SUMMA112 de la Comunidad de Madrid trasladaban a madre e hijo de 43 y 14 años respectivamente a los hospitales Puerta de Hierro y La Paz, después de estabilizarlos en el lugar del suceso.

Sin embargo, tan solo unas horas después el menor de 14 años fallecía.

El 112 tuvo que atender a una veintena de afectados por el humo

Hasta seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron al domicilio situado en el número 7 de la calle Comunidad de Canatias, y rescataron a los dos heridos, que se encontraban inconscientes en el hueco de una escalera.

Asimismo, confinaron al resto de vecinos y realizaron varios rescates a través de la fachada del edificio, puesto que el humo por las llamas penetró en pisos superiores al de la vivienda afectada originalmente, que ha sufrido daños severos.

Tras ello, un total de 19 personas tuvieron que ser atendidas por SUMMA112 por inhalación leve de humo, siendo cinco de ellas agentes de la Guardia Civil y una de la Policía Local.