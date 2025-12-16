Claudia Barraso 16 DIC 2025 - 19:48h.

La familia de Verónica, la mujer que recibió una paliza de su pareja en Motril, habla sobre la agresión

Hace unos días que una mujer recibió una brutal paliza por parte de su expareja en Motril. Verónica, de 37 años, fue ingresada en estado crítico por múltiples lesiones que presentaba en el hígado, páncreas, brazos y costillas. El autor de la agresión fue detenido por la policía y ya está en prisión.

La víctima continúa en la UCI ya que por el momento no está fuera de peligro. Ella puso una orden de alejamiento contra su agresor, no podía acercarse a su expareja. Sin embargo, ese día él se aceró a la vivienda donde vive Verónica en Motril, donde poco después se produjo la grave agresión. Manuel, tío de la mujer agredida, ha explicado para el medio ‘IDEAL’ cómo sucedieron los hechos. “Él entró allí, la tuvo secuestrada y la torturó durante 24 horas hasta reventarla por dentro”.

Tras la agresión, Verónica fue trasladada hasta el Hospital Universitario Clínico San Cecilio en estado muy crítico. Tuvo que ser operada del bazo, y por lo menos le espera una segunda operación debido a que las lesiones en diversos órganos del abdomen son más graves de lo que esperaban. “Tiene el hígado machacado por las patadas y dos costillas partidas. Lo más preocupante es el páncreas, que está fisurado y no funciona correctamente”, explica la familia de Verónica.

Sigue en la UCI pendiente a una segunda operación

Sus seres queridos han explicado que la mujer permanece todavía en la UCI ingresada desde hace ocho días que llegó al hospital. Aseguran que ahora lo único que esperan es que se pueda recuperar y que no sufra efectos secundarios y que pueda recuperar su normalidad, pudiendo volver al domicilio con sus tres hijos que comparte con el hombre que le agredió. De la misma manera piden justicia ante una agresión que nombran como “inhumana”.

“No se puede tener esa sed de hacer daño, de verla retorcerse, es una barbaridad. No podemos entender tanta maldad. Lo único que nos preocupa es que Verónica se está debatiendo entre la vida y la muerte”, afirma el tío de Verónica. De la misma manera, ha querido lanzar un mensaje a todas las mujeres que sufran algún tipo de maltrato a través del medio mencionado antes: “Les pido que denuncien, que no dejen de hacerlo por miedo. Miren cómo ha acabado mi sobrina”. Entre la pareja había varias denuncias puestas entre ambos, pero nunca había llegado a nada más.