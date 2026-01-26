El descubrimiento se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes

En el interior de la vivienda también se encontraba su madre, que ha necesitado asistencia sanitaria

CáceresLa Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un joven de 30 años en una vivienda de la avenida de París, en Cáceres.

El descubrimiento se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes, después de que se recibiera un aviso alertando de lo ocurrido.

Ha sido una patrulla de la Policía Local la primera en personarse en el domicilio, donde han encontrado el cuerpo sin vida del joven.

En el interior de la vivienda también se encontraba su madre, que ha necesitado asistencia sanitaria, según confirman a EFE fuentes policiales.

Tras la primera intervención de los municipales, la Policía Nacional ha asumido el caso para aclarar las circunstancias en las que se producido el fallecimiento. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre la investigación.

El suceso se ha producido en la barriada de Cabezarrubia, en la citada avenida de París, una de las vías principales de esta zona residencial, situada junto al entorno del Centro Comercial Ruta de la Plata