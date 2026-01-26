Claudia Barraso 26 ENE 2026 - 16:58h.

Muere una joven de 30 años al chocar con un jabalí mientras conducía: el vehículo volcó y se salió de la vía

Sara Vila Dolz, fallera de la comisión ‘El Parc’ de Alzira, ha fallecido a los 30 años al chocar con un jabalí mientras iba conduciendo. El suceso se produjo la pasada noche del viernes en la carretera N-340, a la altura de l´Ampolla, en Tarragona.

La joven iba conduciendo cuando chocó con un jabalí. El vehículo volcó y se salió de la vía. Hasta el lugar de los hechos acudieron una patrulla de los Mossos d´Esquadra acompañados de tres dotaciones de Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas, según afirman medios como ‘El Levante’. Cuando llegaron al lugar, aunque trataron de reanimar a la joven, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

A través de redes sociales, la comisión a la que pertenecía, le han querido rendir un emotivo homenaje con un comunicado en redes sociales donde también informaban de su muerte. “Las cosas que nunca queremos escribir y las despedidas que nunca queremos decir, lamentablemente tenemos que despedirnos de Sara Vila Dolz”.

El comunicado de la comisión

“Sara formó parte de nuestra comisión hasta el año pasado, aunque por razones laborales no pudo acompañarnos y por eso se había tomado un descanso del mundo de las Falles, ahí nos dejó con muchas historias que contar, muchos momentos divertidos y mucha familia y amigos que lloran su pérdida, como nosotros”, decían en el post que publicaron en su perfil de Instagram junto con varias fotos donde aparece la fallecida con sus compañeros y amigos.

“Fallera como la más. La última vez que El Parc participó en el concurso de teatro lo hizo junto a ella, imposible olvidar la interpretación de "Sara, artista" en su papel de influencer. Sara que la tierra te sea leve y donde quiera que estés sigas brillando con tu luz que siempre recordaremos”. Con estas palabras transmitían su pésame a los familiares y seres queridos de la joven.