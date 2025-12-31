Muere un conductor tras colisionar con un pino y salir ardiendo su vehículo en Aljaraque, Huelva

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de Bomberos, que han tenido que excarcelar al ocupante del vehículo, y sanitarios

El conductor de un vehículo ha fallecido en un accidente de tráfico tras perder el control del mismo, colisionar con un pino y el posterior vuelco del turismo, que salió ardiendo, según ha informado Emergencias 112.

El siniestro ha tenido lugar en la tarde de este miércoles, poco antes de las 16,00 horas, en la carretera A-492, en el término municipal de Aljaraque (Huelva), sentido Cartaya.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de Bomberos, que han tenido que excarcelar al ocupante del vehículo, y sanitarios.