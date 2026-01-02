Dos de los amigos del boxeador murieron debido al accidente de coche en Lagos, Nigeria

El luchador fue trasladado al hospital con heridas tras el accidente y fue dado de alta dos días después

Compartir







El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de los pesos pesados, ha sido dado de alta del hospital en Nigeria en el que estaba ingresado tras el grave accidente de tráfico en el que murieron dos de sus amigos.

Sina Ghami y Latif 'Latz' Ayodele murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto a Joshua chocara contra un camión parado en una carretera principal cerca de Lagos, capital del país. Pese a la gravedad del accidente, el púgil sufrió heridas de no excesiva consideración y fue dado de alta el miércoles.

PUEDE INTERESARTE El mundo del fútbol lamenta la desaparición del entrenador valenciano Fernando Martín en el naufragio de Indonesia

Dos importantes pérdidas

En un comunicado conjunto con el estado de Ogun, que publicó en la red social 'X', el comisario de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, este dijo que Joshua fue "considerado clínicamente apto para recuperarse en casa".

"Anthony y su madre se encontraban esta tarde en la funeraria de Lagos para presentar sus últimos respetos a sus dos amigos fallecidos mientras se les preparaba para la repatriación prevista para esta misma tarde", añadió.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además de ser amigos desde hacía mucho tiempo de Joshua, Ghami actuaba como su entrenador de fuerza y acondicionamiento físico, mientras que Ayodele ejercía de entrenador. El boxeador se encontraba de vacaciones en Nigeria tras su victoria contra el popular 'YouTuber' Jake Paul en Miami (Estados Unidos) el pasado 19 de diciembre.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El promotor de boxeo Eddie Hearn, encargado de promocionar al boxeador de 36 años desde que se hizo profesional y después de que ganara el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mostró su pesar por lo sucedido. "Descansad en paz Latz y Sina. Echaremos mucho de menos vuestra energía y lealtad, entre otras muchas grandes cualidades. Rezando por fortaleza y guía para toda su familia, amigos y por supuesto por AJ durante este momento tan difícil", publicó en la red social 'Instagram'.