La inmigración irregular se ha multiplicado por ocho en casi una década y el 90% proceden de Latinoamérica

El Gobierno defiende su pacto para la regularización de migrantes irregulares: la medida beneficiaría a entre 500.000 y 840.000 personas

PSOE y Podemos aprobaron este lunes un pacto para la regularización masiva de inmigrantes irregulares. Podrían ser hasta 800.000. La mayoría de ellos llegaron a España en avión y proceden de América Latina. Informa en el vídeo Toni Ramos.

Una de ellas es Blanca, que vino de Colombia en junio de 2025 y es una de las migrantes que puede acogerse a esta regularización extraordinaria. "Nos da mucha felicidad, es dar un pequeño paso", cuenta.

Todos los que llegaron antes del 31 de diciembre del año pasado, que acrediten llevar cinco meses con el padrón o recibos de envío de dinero, obtendrán el permiso de residencia y trabajo por un año. La medida incluye a los solicitantes de asilo y un requisito fundamental es no tener antecedentes penales.

"Si vienes a trabajar honradamente y hacer las cosas bien, este país te abre las puertas"

"Si vienes a trabajar honradamente y hacer las cosas bien, este país te abre las puertas", explica Lady Johana, colombiana de 40 años. Se podrán presentar las solicitudes entre abril y junio; y en el caso de que tengan hijos ya en España, el permiso será de cinco años. La inmigración irregular se ha multiplicado por ocho en casi una década y el 90% proceden de Latinoamérica, con colombianos, peruanos y hondureños a la cabeza.

La mayoría tiene entre 30 y 39 años y cuatro de cada 10 cuenta con estudios superiores. Vivir sin papeles significa trabajar sin contratos ni cotizaciones, por lo que esto afectará a las aportaciones a la seguridad social. "Podemos aportar mucho en Seguridad Social y al fondo de pensiones", cuenta Alexander.

También les dará acceso a asistencia sanitaria, escolarización y vivienda. Y está regularización no otorga la nacionalidad española, solo da residencia legal y no podrán votar en las próximas elecciones.