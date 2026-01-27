Inhalaron de monóxido de carbono durante el encuentro del domingo por una fuga de la máquina alisadora del hielo.

"Hemos empeorado en el camino de vuelta". Tenían la idea de llegar a San Sebastián, pero pararon en Manresa. Desde allí fueron trasladadas a Barcelona, a una de sus tres cámaras hiperbáricas. Dolores en el pecho y problemas para respirar durante el trayecto lo hicieron necesario.

Finalmente, diez integrantes de la expedición del Txuri Urdin, equipo femenino de hockey sobre hielo, requirieron ayer de cuidados hospitalarios en la cámara hiperbárica del Hospital Moisés Broggi de Sant Joan de Espí.

Una fuga en la máquina de hielo

Inhalaron de monóxido de carbono durante el encuentro del domingo por una fuga de la máquina alisadora del hielo. Después de recibir el tratamiento, anoche emprendieron el regreso en un minibús. Desde un primer momento la situación estuvo bajo control y las familias informadas en todo momento, según recoge El Diario Vasco.

El Puigcerdá, equipo al que se enfrentaron, es reincidente por casos de inhalación de monóxido de carbono, ya que en 2022 doce jugadores sub-18 del Milenio de Logroño tuvieron que ser ingresados por idéntico motivo: la fuga de este gas de la máquina que alisa el hielo. Entonces una persona sufrió un desmayo y el pabellón tuvo que ser evacuado.

Finalmente, unas 200 personas fueron desalojadas de manera preventiva tras detectarse una fuga de monóxido de carbono en el recinto, al que se desplazaron diez ambulancias que atendieron al menos a 34 personas, todas en estado leve.

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, por su parte, ha asegurado que "por suerte" todo el equipo ya está de vuelta a la ciudad y «por suerte se encuentra bien». Insausti ha explicado que ayer por la tarde se puso en contacto con la entrenadora del equipo de hockey femenino, Irene Senac, para interesarse por lo ocurrido.

"Me trasladó que ya estaban bien, que habían realizado todas las pruebas médicas y que por suerte habían dado resultados positivos", ha indicado Insausti en la rueda de prensa habitual de los martes tras la reunión de la Junta de Gobierno. Ha explicado que la entrenadora le trasladó su preocupación por lo ocurrido, cuyas consecuencias podrían haber sido "bastante peores" y le comunicó que, por supuesto, exigirán todo tipo de explicaciones a través de la federación.

El alcalde aprovechó la ocasión para expresar a la preparadora "el ánimo y el abrazo más grande tanto del Ayuntamiento como de toda la ciudad".