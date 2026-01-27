La madre de Edu, a prisión provisional acusada de su asesinato en Cabezarrubia

Agencia EFE 27 ENE 2026 - 17:09h.

La titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la mujer detenida por el presunto homicidio de su hijo de 29 años este lunes en un piso de la capital cacereña.

La investigada ha prestado declaración este martes en sede judicial durante alrededor de una hora y media, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Las diligencias se encuentran abiertas por un presunto delito de homicidio y la causa no ha sido declarada secreta, ha apuntado. Los hechos ocurrieron este pasado lunes, cuando la mujer fue detenida tras el hallazgo del cadáver del joven en su vivienda.

Fue trasladada primero al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres para recibir asistencia médica, ya que presentaba heridas de diversa consideración, antes de ser conducida a comisaría, donde ha permanecido hasta este martes, cuando ha pasado a disposición judicial.