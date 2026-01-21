No es la primera vez que desaparece, ya que en otras ocasiones ha sido localizada sana y salva tras ausencias prolongadas

Encuentran con vida a la joven desaparecida en Favara en un barranco y la evacúan en helicóptero hasta un hospital

Compartir







Teodora Ana F., una joven de 16 años, lleva desaparecida desde el 18 de enero de 2026 en Zaragoza. Pese a que no hay datos sobre su constitución física, se sabe que mide 1'65, tiene el color de los ojos marrón y pelo castaño. Según informa 'Aragón digital', la joven nació el 24 de febrero de 2009 y no es la primera vez que desaparece, ya que en otras ocasiones ha sido localizada sana y salva después de "ausencias prolongadas".

La última vez ocurrió en septiembre del año pasado, cuando fue encontrada después de estar desaparecida desde el mes de julio. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas pide la colaboración ciudadana en redes sociales y recuerda que cualquier persona que disponga de información sobre la joven, que contacte con el centro o con el 091, el teléfono de la Policía Nacional.

La Policía Nacional insiste en que las investigaciones están en marcha y piden que no se difundan bulos o datos no contrastados en redes sociales en este tipo de casos. Así, aseguran que el caso de esta menor no está catalogado como una situación de riesgo grave y continúan con los protocolos activos para averiguar qué ha sucedido con la menor de 16 años.