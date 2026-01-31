Una conductora ha muerto al salirse de la vía y caer por un desnivel de más de 10 metros en Salamanca

El vehículo sufrió una salida de la vía cayendo por el terraplén hasta la orilla del río Tormes, pero sin llegar al agua

Compartir







SalamancaUna conductora ha muerto este viernes tras sufrir un grave accidente en Salamanca al precipitarse desde una altura de más de 10 metros con su coche.

Según han informado desde el Servicios de Emergencia del 112, el suceso se ha producido cerca de las 22:32 horas de la noche en Glorieta de los Sanitarios de la urbe salmantina. En este, un turismo ha sufrido una salida de vía cayendo por el terraplén hasta la orilla del río Tormes, pero sin llegar al agua, una altura que ronda los 10 metros.

La mujer se salió de la vía y cayó por un desnivel

El vehículo, un Toyoya Yaris de no más de tres años de antigüedad, atravesó las dos vallas de seguridad puestas en la zona, que ya tuvo un percance similar en 2021.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han enviado una UVI móvil.

Una vez en el lugar, los organismos de emergencias han confirmado el fallecimiento de la conductora y han comprobado que era la única ocupante del turismo.