La víctima fue engañada para acudir a un domicilio donde se encontró con un hombre que conocía por haber estado implicado en un accidente de tráfico

El agresor le reclamaba una cuenta pendiente por los daños a su vehículo en el accidente y el padre de la víctima llegó a hacerle varias transferencias

Compartir







CeutaUn hombre ha sido detenido por la Policía Nacional de Ceuta por maniatar y agredir a un joven que acudió a su domicilio mediante un engaño y que fue secuestrado para que le abonara una cuenta pendiente por un accidente de tráfico.

La víctima, tal como ha señalado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado expresó en su denuncia que recibió una llamada telefónica de una desconocida, quien engañándolo consiguió que se desplazase hasta un domicilio de la barriada de San Amaro, donde estaba un hombre que él conocía por haber estado implicado en el citado siniestro de tráfico.

Secuestrado, retenido y agredido tras el accidente de tráfico: su captor le exigía dinero para liberarlo

Una vez allí, en el domicilio, fue retenido en contra de su voluntad e introducido en la casa mediante el empleo de la fuerza por parte de un conocido suyo, al que le debía una suma de dinero por los daños causados en su vehículo por el accidente.

Con el fin de evitar su huida, la víctima fue inmovilizada con bridas, agredida en varias ocasiones y privada de su libertad, exigiéndose una suma de dinero a cambio de su liberación, por lo que fue el padre de la víctima realizó tres transferencias bancarias de un total de 2.500 euros a la cuenta de su agresor.

PUEDE INTERESARTE Encuentran con vida a Nicole Pardo Molina, la influencer mexicana que permaneció secuestrada durante cuatro días

Después de eso, el agresor aceptó dejar libre a la víctima para que acudiera a su casa con la intención de enviar el resto del dinero, hasta 15.000 euros.

Tras estos hechos, y como resultado de la investigación policial, se logró identificar al presunto autor de los hechos en un domicilio de la zona de San Amaro, procediéndose a su detención.