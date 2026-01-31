Una embarcación de Salvamento Marítimo ha reanudado este sábado la búsqueda en la zona

Santa Cruz de TenerifeEfectivos de emergencia han procedido este sábado a reactivar el dispositivo de búsqueda que trata de localizar a la mujer que desapareció en la noche del miércoles en la costa de Tacoronte.

Después de que las labores de búsqueda de este viernes no obtuvieran resultado, efectivos de la Guardia Civil, por tierra, y una embarcación de Salvamento Marítimo continúan hoy su operativo.

El dispositivo de búsqueda comenzó en la noche del miércoles. El jueves, el oleaje impidió las labores de búsqueda por mar, que se retomaron ayer viernes con un dispositivo por tierra, mar y aire.