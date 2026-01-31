Este rescate ha sido coordinado por Salvamento Marítimo a raíz de que su centro de Madrid recibiera un "SOS Garming"

El buque que les ha auxiliado les conduce ahora a Cabo Verde, donde está previsto su desembarco

El buque cistena 'Ouro do Brasil', que navega con bandera de Liberia, conduce a Cabo Verde a tres personas de nacionalidad lituana, una de ellas fallecidas, a las que ha socorrido en el mar tras naufragar el velero en el que iban.

Este rescate ha sido coordinado por Salvamento Marítimo a raíz de que su centro de Madrid recibiera un "SOS Garming", que aporta menos información que los marítimos, según ha explicado este sábado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

Controladores del centro de Las Palmas han acudido al rescate

Con el dato de la posición, a 528 kilómetros de Gran Canaria, y sin conocer la naturaleza del peligro ni información de la embarcación de la que procedía el aviso de socorro, controladores del centro de Las Palmas desviaron a ese lugar al buque más próximo: el 'Ouro Do Brasil'.

Su tripulación se ha encargado de rescatar con vida del mar a dos personas que presentaban quemaduras en la piel pero en un aparente buen estado de salud, junto a otra ya fallecida.

Los rescatados con vida han contado que el velero en el que navegaban había zozobrado, que eran sus únicos tripulantes y que son naturales de Lituania.

El buque que les ha auxiliado les conduce ahora a Cabo Verde, donde está previsto su desembarco.