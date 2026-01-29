Rescates por la crecida del río Guadalete: "Si no nos avisa el perro aparecemos flotando en la autovía"

Más de 600 vecinos de varias pedanías de Jerez de la Frontera, en Cádiz, han sido ya evacuados de de sus viviendas por la crecida del río Guadalete.

Última hora del tiempo en España| 'Kristin' deja este jueves seis heridos en Cádiz y suspensión de trenes en Galicia

Compartir







Más de 600 vecinos de varias pedanías de Jerez de la Frontera, en Cádiz, han sido ya evacuados de de sus viviendas por la crecida del río Guadalete. Es la consecuencia de las lluvias que no cesan y también del desembalse del agua de pantanos que están al límite de su capacidad, informa Lídice Benito.

En La Ina, por ejemplo, se ha tenido que recurrir a lanchas para evacuar a 300 vecinos. "Lo único que hemos podido salvar son mis medicinas y el perro". Unos perros que, también, alguna vida también han salvado. "Si no nos avisa el perro aparecemos flotando en la autovía". Si no es por ellos, reconocen los vecinos, algunos no se hubieran dado cuenta de la repentina crecida del río.

PUEDE INTERESARTE Un alud sorprende a cuatro montañeros en Huesca: uno ha muerto y otro permanece en la UCI con hipotermia

Rescates casa por casa: "Desalojamos a mayores que han vivido aquí toda su vida"

Los rescates se han producido casa por casa. La policía ha desalojado a los más de 170 vecinos que viven en El Portal y El Portalillo, dos pedanías de Jerez de la Frontera. "Estamos desalojando a gente familias mayores que han vivido ahí toda la vida, pero ahora la situación es muy complicada".

En la misma situación están en hasta 14 zonas rurales de toda la comarca por la crecida del río Guadalete que ha alcanzado el nivel rojo al superar los seis metros de altura.

PUEDE INTERESARTE El meteorólogo Francisco Martín explica el chorro polar y cómo ha influido en las anómalas nevadas en España

En la barriada de las Pachecas, con el helicóptero, la Guardia Civil ha tenido que salvar a varias familias. "Está todo anegado, desde las casas a los campos de cultivo"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con el agua subiendo cada vez más, los agentes han tenido que rescatar a medio centenar de personas. "No es un problema tanto porque el agua vaya a llegar a las viviendas sino porque la pedanía se queda completamente incomunicada".

Unas inundaciones que destrozan proyectos, futuros y perturban vidas. "La última vez me costó varios meses de depresión, esperemos que esta vez me coja con más fuerza", dice uno de los afectados tras ver cómo su restaurante se inunda de nuevo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y en La Ina, en otra pedanía también inundada, se han tenido que recurrir a lanchas para evacuar a 300 vecinos. "Lo único que hemos podido salvar son mis medicinas y el perro".

Este ha sido también el único medio para salvar a varios perros, que alguna vida también han salvado. "Si no nos avisa el perro aparecemos flotando en la autovía". Algunos no se hubieran dado cuenta de la repentina crecida del río.