26 ENE 2026 - 14:52h.

Los tres efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales realizaron un refugio de emergencia para protegerse del viento en pleno rescate

BarcelonaEl temporal de viento, lluvias y nevadas en cotas bajas ha llevado a los Bomberos de la Generalitat de Cataluña a realizar tareas de rescate "muy complicadas". Es el caso de la actuación que realizaron en la zona del Coll de la Creueta, donde tres efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) se vieron obligados a hacer "un refugio de emergencia en la nieve" mientras rescataban a una familia.

Los hechos ocurrieron el sábado en la carretera BV-403, en la zona del puerto de montaña que se encuentra en el Parc Natural del Cadí Moixeró (Barcelona) entre Castellar de n'Hug y Toses, donde quedaron bloqueadas varias personas con vehículos.

Los bomberos recibieron el aviso a las 13:20 horas y activaron el helicóptero de Medios Aéreos que, como no podía acceder a la zona, dejó a los rescatadores en Talló. También se desplazaron hasta diez dotaciones terrestres, entre ellas efectivos de los GRAE.

Nieve, mala visibilidad y vehículos atrapados

En la carretera BV-4031 había mucha nieve y varios vehículos atrapados. Asimismo, la ventisca, la mala visibilidad y los vehículos en carretera dificultaban el paso de los vehículos de emergencia, por lo que los bomberos valoraron diferentes posibilidades de acceso y llegada a la zona del Coll de la Creueta. Tanto en vehículo como a pie.

Por un lado, los efectivos de emergencia retiraron los vehículos de la carretera y dieron soporte a las personas que quedaron bloqueadas y por otro, siguieron la quitanieves que iba abriendo camino. Unas labores de rescate que se alargaron hasta la tarde, cuando accedieron a pie sobre las 17:00 horas al lugar donde estaba el vehículo bloqueado.

"Las condiciones en el exterior son muy duras"

"Comprobamos que los cinco ocupantes están en su interior en buen estado. Las condiciones en el exterior son muy duras por la ventisca, por la nieve y por la falta de visibilidad", detallaron desde Bomberos de la Generalitat sobre unas tareas de rescate que se complicaron por el fuerte temporal.

Tres bomberos del Grupo de Actuaciones Especiales se vieron en la obligación de realizar un refugio de emergencia para protegerse del viento, mientras esperaban que se abriese camino para realizar la extracción. Una situación que acabó con la evacuación de la familia en cuestión y de los tres efectivos gracias a la llegada de dos máquinas quitanieves de la estación de La Molina.

Cataluña baja su plan por nieve a prealerta

Catalunya bajó el domingo por la noche a nivel de prealerta en su plan Neucat por nieve pero mantiene la alerta del plan Ventcat por viento, según informó Protecció Civil de la Generalitat, que sigue la previsión de nevadas desde este domingo por la noche en el Pirineo occidental y central, hasta el lunes a mediodía.

En general ya no hay afectaciones en las carreteras por la nieve y lluvia del sábado, aunque la C-28 sigue cortada en el Port de la Bonaigua por riesgo de aludes. Se prevén vientos de hasta 72 kilómetros por hora hasta este lunes a mediodía en "gran parte" de Catalunya.

El teléfono de emergencias 112 recibió, desde el inicio del episodio hasta las 18.00 de este domingo, 1.260 llamadas relacionadas con el temporal de nieve y lluvia, pero "en las últimas horas prácticamente no se han registrado comunicaciones por este episodio". Por su parte, os Bomberos de la Generalitat no hicieron intervenciones destacables este domingo por las nevadas.