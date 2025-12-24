La búsqueda internacional de Ruaridh Tanner, un británico desaparecido en Nerja hace más de dos meses

Gonzalo Barquilla 24 DIC 2025 - 12:32h.

Ruaridh Tanner, un hombre británico, lleva más de dos meses desaparecido: su familia pide colaboración para tratar de encontrarle

Ruaridh Tanner, un hombre británico que supera la treintena de edad, desapareció el pasado 7 de octubre en España y su familia no ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. Varias asociaciones, como SOS Desaparecidos, han alertado sobre el caso de este varón, cuya pista se habría perdido en la localidad de Nerja, en Málaga.

Así lo indican fuentes locales como 'lavozdelsur.es'. Ruaridh, residente en Reino Unido, pudo haber desaparecido con su vehículo, un Volkswagen plateado con matrícula LN64-XDT.

SOS Desaparecidos recoge que el desaparecido tendría 37 años. Según su descripción, mide 1,85 metros de estatura, cabello castaño y con dos tatuajes distintivos: uno de un perro pequeño en la pantorrilla izquierda y otro de un caduceo en la parte posterior del brazo izquierdo.

No se descarta que el hombre se encuentre en territorio británico

Desde SOS Desaparecidos han indicado que el hombre podría encontrarse en territorio británico, por lo que se ha difundido una alerta internacional. Otras asociaciones que también han colaborado en el caso, como ERICAN RESCATE ONG, también compartieron un cartel propio con información sobre el desaparecido. En este sentido, apuntan a que Ruaridh tiene 33 años. Su familia pide ayuda para encontrarle.

De contar con información sobre esta desaparición, se puede comunicar en los teléfonos 112 (Emergencias), 061 (Guardia Civil), 091 (Policía Nacional) o en el teléfono habilitado por la Asociación SOS Desaparecidos: 868 286 726.