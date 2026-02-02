Elena Moral Natalia Cons 02 FEB 2026 - 21:37h.

La suspensión repentina de la alta velocidad ha obligado a los pasajeros a buscar alternativas como el avión

Adif pide cancelar los últimos trenes del día de la línea Madrid-Barcelona para realizar el mantenimiento de las vías

Compartir







Adif ha solicitado este lunes a los operadores Renfe, Iryo y Ouigo suspender la conexión AVE entre Madrid y Barcelona con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento por la noche. Se trata de una conexión clave para muchas personas que se desplazan por trabajo y que van y vuelven en el mismo día.

Ahora disponen de 10 trayectos menos cada jornada, una medida que se va a mantener mientras duren los trabajos de mantenimiento después de las muchas quejas de los maquinistas. Son los trayectos de primera y última hora del día. A los viajeros les han informado hoy mismo de la suspensión de sus trenes.

PUEDE INTERESARTE Adif entrega a la CIAF el acta de la soldadura rota, que la comisión estudia como causa del siniestro de Adamuz

Se trata de una suspensión repentina, pero ya se están llevando a cabo las reubicaciones. Además, se van a habilitar trenes de doble composición precisamente para que nadie se quede sin su plaza. En el caso de Renfe, la compañía tiene afectados cuatro trenes, dos de ellos salen desde Atocha y otros dos desde la estación de Sants en Barcelona.

La alta demanda dispara los precios de los aviones

Dos trenes afectados, uno es el de última hora de la jornada y otro de primera hora de la mañana. Pero en el caso de Iryo, la compañía se queda fuera de esta ecuación porque ya lleva una semana retrasando, más bien cancelando esa salida de trenes, por lo tanto no habrá cancelaciones adicionales.

Estos problemas que están afectando a los trenes de alta velocidad han llevado a algunos usuarios a buscar en el avión una alternativa para poder llegar puntuales a sus citas. Hay más demanda y eso puede notarse también en los precios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Iberia cuenta con 14 vuelos de ida y de vuelta cada 30 minutos. Y aunque desde la compañía aseguran que no cuentan con información para saber si la demanda ha aumentado o no, lo cierto es que basta con hacer una búsqueda para intentar conseguir un billete para estos próximos días y comprobar que ya es imposible o que quedan muy pocas plazas.

Las que quedan superan ya los 400 euros. Las agencias de viaje cuentan también que si hasta ahora era fácil conseguir un billete en el mismo día, ahora se encuentran con listas de espera para hacerse con uno.