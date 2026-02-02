Un vuelo Gran Canaria-Madrid desvía su ruta por "problemas médicos de un pasajero"

Claudia Barraso 02 FEB 2026 - 17:35h.

Un vuelo de Gran Canaria-Madrid tuvo que desviar su ruta y aterrizar en Lanzarote por "problemas médicos de un pasajero"

Un avión que salía de Gran Canarias a Madrid tuvo que desviar su rumbo en pleno vuelo por una emergencia. Aterrizó en Lanzarote de urgencia, cuando la tripulación alertó de que uno de los pasajeros tenía graves problemas.

Los hechos sucedieron este pasado domingo. Un avión de Iberia Express que salió de Gran Canaria con destino a Madrid tuvo que aterrizar en Lanzarote, dado que un pasajero necesitaba ser atendido. La tripulación fue quien trasladó este problema a los pilotos y ellos se pusieron en contacto con los controladores aéreos.

Según han informado los propios controladores aéreos en la cuenta de la red social ‘X’, los trabajadores del avión les comunicaron que había un pasajero con “problemas médicos importantes” que tenía que ser atendido urgentemente, por lo que pasaron en Lanzarote, el sitio más cercano para que recibiese asistencia médica.

Los servicios sanitarios acudieron al avión

Al recibir este aviso, los controladores confirmaron el aterrizaje en Lanzarote, facilitando una pista para que el avión pudiese aterrizar de manera segura y también enviaron rápidamente la asistencia médica una vez el avión tocó tierra. En ese mismo comunicado le desearon “una pronta recuperación” al pasajero que sufrió esos problemas durante el vuelo.

Por el momento no ha trascendido los motivos por los que el pasajero tuvo que ser atendido por los sanitarios en Lanzarote, pero debido a la rápida actuación de los tripulantes y los controladores, debía ser de máxima urgencia. Tampoco se sabe nada más sobre el estado de salud del pasajero. Los sanitarios acudieron hasta el avión donde estaba el pasajero para atenderle, pero los sanitarios no han confirmado si tuvo que ser trasladado hasta algún centro médico.