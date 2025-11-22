Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela por la situación en el país sudamericano

Iberia ha adoptado esta decisión en consonancia con otras aerolíneas, que también están suspendiendo sus vuelos a Venezuela

La cancelación se produce tras el aviso de la FAA de Estados Unidos instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución"

Compartir







Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones. El primer vuelo previsto era para este próximo lunes, 24 de noviembre.

Iberia ha adoptado esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, que también están suspendiendo sus vuelos a Venezuela por la situación en el país sudamericano, han informado a EFE fuentes de la compañía.

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no hay programados vuelos a ese país, según las fuentes consultadas.

Cancelación tras la advertencia de EEUU

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió este viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

PUEDE INTERESARTE Donald Trump repite ataque en el Pacífico: mata a tres tripulantes de una embarcación a la que acusa de ser narcotraficantes

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.