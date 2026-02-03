Detenidas dos personas tras explotar laboralmente a 13 extranjeros en Fuerteventura

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por delitos de explotación laboral y falsedad documental en Fuerteventura

Cae en Vigo una red de explotación laboral que captaba a sus víctimas a través de una app de citas

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a dos personas por delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental en Fuerteventura tras identificarse trece trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, así ha culminado una investigación que ha permitido esclarecer un entramado empresarial dedicado, presuntamente, a la explotación laboral de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular y a la falsificación documental.

En concreto, las actuaciones tuvieron su origen el 26 de noviembre de 2025 tras un operativo conjunto desarrollado por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, en un establecimiento hotelero situado en la localidad de Corralejo.

Allí se identificaron trece trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular, once de los cuales realizaban labores de limpieza careciendo de autorización de residencia y trabajo en España.

PUEDE INTERESARTE Liberan a nueve temporeros que estaban siendo explotados laboralmente en Valencia

Como consecuencia de estos hechos, se formuló acta de infracción contra la empresa responsable y su administrador único por vulneración de la normativa de extranjería y laboral, proponiéndose sanciones económicas que ascienden a un total de 117.969,31 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así consiguieron revelar todos los delitos

Por su parte, las diligencias posteriores permitieron constatar un modus operandi fraudulento consistente en la creación sucesiva de sociedades mercantiles.

Al respecto, el objetivo era mantener de forma continuada el empleo ilegal de trabajadores extranjeros, dificultando el control administrativo y reduciendo de manera ilícita los costes laborales, así como las obligaciones en materia de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La investigación reveló indicios de falsedad documental mediante el uso fraudulento de identidades de terceros y la manipulación de documentación oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de simular una apariencia de legalidad y encubrir la contratación irregular de trabajadores.

Finalmente, el pasado 23 de enero se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores, imputándose además al administrador único un delito de falsedad documental. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.