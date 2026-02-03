Tras el anuncio existen dudas en cuanto a las aplicaciones que serán restringidas y cómo se aplicará para que sea efectivo

España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: las plataformas no podrán manipular los algoritmos para amplificar contenido ilegal

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años ha creado muchas dudas en cuanto a las aplicaciones que serán restringidas y cómo se aplicará para que sea efectivo.

Las medidas que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de ministros pretende obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

Sánchez quiere hacer que las plataformas digitales sean "legalmente responsables" de las "violaciones" que tienen lugar en ellas y por tanto, "que los consejeros delegados" de estas empresas afrontarán "responsabilidad penal" si no retiran contenidos de odio o ilegales.

También quiere hacer que la "manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal" sea un delito perseguido por la vía penal.

Desde la entrada en vigor el pasado 10 de diciembre de la ley australiana, varios países han dado pasos similares, entre ellos Francia y Reino Unido.

¿Qué aplicaciones están afectadas?

El veto alcanza, hasta el momento, a las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de ‘streaming’ Twitch y Kick, aunque es posible que la lista siga creciendo.

El Ejecutivo oceánico señaló a finales de 2025 que considera incluir a LinkedIn y Lemon8, si perciben que un gran número de jóvenes deciden comenzar a usarlas.

Mientras tanto, aplicaciones como WhatsApp o Messenger, consideradas exclusivamente de mensajería, quedan fuera de la prohibición y se han convertido en refugio para muchos adolescentes que buscan mantener el contacto con amigos y familiares.

¿Cómo se aplica la prohibición a nivel técnico?

La normativa obliga a las plataformas a tomar "medidas razonables" para verificar la edad de sus usuarios. Esto puede incluir sistemas de verificación de documentos de identificación, análisis automatizado de edad mediante IA, controles internos y bloqueo de cuentas sospechosas.

Meta, matriz de Facebook, Instagram y Threads, sostiene que, ante posibles errores en la verificación de edades, los usuarios que pierdan el acceso por equivocación pueden recurrir a un "selfie" o un documento de identidad a través de la aplicación de verificación de terceros Yoti.

Snapchat y otras redes anunciaron el refuerzo de sus sistemas de verificación de edad, pese a reconocer que persisten fallos técnicos que podrían permitir eludir los controles.