Patricia Martínez 13 ENE 2026 - 14:30h.

La víctima fue captada en una aplicación de citas, donde un hombre le prometió trabajo y casa a cambio de una relación

La investigación permitió identificar a más trabajadores explotados laboralmente y alojados en condiciones insalubres

VigoLa Policía Nacional, a través de un grupo de agentes adscritos a la UCRIF de la Comisaría de Vigo-Redondela, han logrado desarticular un entramado de explotación laboral que captaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, para traerlas a España de manera engañosa y hacerlas después trabajar en varios negocios de alimentación de la ciudad, en condiciones abusivas.

La actuación policial se inició tras la denuncia de una mujer extranjera que manifestó haber sido captada en su país de origen, mediante una aplicación de citas. Según relató esta mujer a los agentes, un hombre le ofreció vivienda y trabajo en España a cambio de mantener una relación sentimental con él. La víctima, que se encontraba en una situación administrativa irregular, sin papeles y con una grave precariedad económica, aceptó ese ofrecimiento. Tras instalarse en España, la mujer denunció que había sido sometida a unas condiciones laborales abusivas.

Además, durante la investigación, los agentes localizaron a otras tres mujeres, y un hombre, todas originarias de países de Latinoamérica, que también habían sido incorporadas a la plantilla de varios establecimientos de alimentación ubicados en el área de Vigo, y gestionados por el hombre investigado. Estas personas residían en los almacenes de las fruterías, habilitados como viviendas, en condiciones mínimas de habitabilidad, y trabajaban además de forma irregular, con jornadas de más de 16 horas al día. Sus horarios de trabajo se extendían desde las 04:30 hasta las 21:00 horas, de lunes a sábado, además de la mañana del domingo, percibiendo un salario aproximado de seiscientos euros que, en ocasiones, ni siquiera llegaban a cobrar.

Trabajadores extranjeros en situación irregular y durmiendo en los almacenes

El responsable de los establecimientos, un empresario de Vigo, empleaba también a otros ciudadanos extranjeros en situación irregular, detectados previamente por la Inspección de Trabajo. A algunos de ellos les ofrecía alojamiento en los propios almacenes de los comercios, previo pago de un alquiler.

Aunque el investigado dirigía de facto los negocios, ninguno de los locales figuraba a su nombre, sino a nombre de familiares directos, como su exmujer y su hijo, quienes también están siendo investigados por su presunta participación en los hechos.

Toda la información recabada ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial, y la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar todas las responsabilidades.

La Policía Nacional, en coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo, mantiene intensificadas las inspecciones en centros de trabajo para detectar y combatir cualquier forma de explotación laboral, reafirmando su compromiso con la protección de las víctimas y la persecución de estas conductas delictivas.