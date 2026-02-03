Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península por la borrasca de gran impacto Kristin

Los expertos advierten que hay zonas donde el suelo está saturado por las lluvias: "Es un cóctel perfecto para las inundaciones"

La reserva hídrica almacena 37.706 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 67,3% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Durante la última semana los embalses han ganado 4.516 hm3, o lo que es lo mismo, el 8,1% de su capacidad. Las lluvias ya han provocado que el terreno sea incapaz de absorber más agua.

En comparación, la semana pasada estaban al 57,2% --8,1 puntos por debajo-- y almacenaban 37.706 hm3. Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península por la borrasca de gran impacto Kristin, nombrada el pasado 27 de enero. La máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) donde se han recogido 206,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

Todas las cuencas están por encima del 50% excepto el Segura

Todas las cuencas están por encima del 50% excepto el Segura, que sigue a la cola al 31,1% de su capacidad. Superan el 90% Tinto, Odiel y Piedras (94,8%); Cuencas internas del País Vasco (90,5%); y las Cuencas internas de Cataluña (91,6%). Sobrepasan el 80% el Cantábrico Oriental (84,9%); el Cantábrico Occidental (82%); y Galicia Costa (84,6%).

Por lo demás, el Miño-Sil está al 78,1%; el Duero al 64,4%; el Tajo al 71,4%; el Guadiana al 71,4%; Guadalete-Barbate al 69%; el Guadalquivir 59,1%; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,7%; el Júcar al 54,4% y el Ebro al 68,8%.