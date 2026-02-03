Los suelos ya no pueden absorber más agua después de las semanas que lleva lloviendo sin parar

Los terrenos, al límite por las lluvias constantes: muchos suelos son incapaces de absorber más agua

Los meteorólogos advierten que hay sitios donde el suelo está muy saturado. En el mapa se aprecian las zonas que ya son incapaces de absorber agua en verde y las que todavía tienen capacidad para ello con un color más claro. Pero ya son pocas y eso es preocupante.

Los suelos ya no pueden absorber más agua después de las semanas que lleva lloviendo sin parar. “Un suelo tiene capacidad de amortiguar las primeras lluvias. Pero si las precipitaciones continúan, lo que tenemos es un suelo lleno de agua y eso puede hacer que el suelo fluya y se comporte como un líquido”, explica Bruno Ballesteros, experto en Hidrogeología del IGME.

Los embalses, al límite

Las zonas donde el suelo está más saturado es donde más lluvias se esperan durante la semana. “Estamos teniendo un conjunto de borrascas muy activas que en su seno llevan aire subtropical”, señala Francisco Martín, meteorólogo de Meteored. Tenemos por delante otra semana más de lluvia y cuando el suelo no filtra “se produce lo que se llaman los deslizamientos de ladera e inestabilidades”.

Los embalses tampoco pueden más. Hace días que están desaguando y además estas lluvias aceleran el deshielo. “Cada vez que llegue la lluvia comerá el hielo de las montañas. Son lluvias comedoras de hielo”, destaca Martín. Con todo esto sobre la mesa, aumenta el riesgo de crecidas y desbordamientos.

“Se incrementarán los peligros por inundaciones", resaltan los expertos

“Se va a producir un deshielo que se va a unir a lluvias abundante y se va a unir a suelo saturado. El cóctel perfecto para inundaciones”, añade el experto. Y esto tendrá una grave consecuencia. “Se incrementarán los peligros por inundaciones y por la escorrentía superficial”, advierte Ballesteros.

Los expertos piden extremar la precaución, sobre todo si están en zonas cercanas a los embalses, zonas arcillosas o con pendientes pronunciadas.