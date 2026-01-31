Antoni Mateu 31 ENE 2026 - 08:00h.

Donde antes había imágenes desérticas, ahora España protagoniza -en varios puntos de la península- calles llenas de paraguas, cauces altos en ríos y aperturas de compuertas en pantanos

El estado actual de los embalses en España tras las intensas lluvias: ¿hay riesgo de desbordamiento?

El nivel de agua embalsada total en nuestro país -de acuerdo con los últimos datos agregados de Embalses.net-, en la semana del 26 de enero de 2026 es del 59,22%. Esto se traduce en 33.190 hectómetros cúbicos de agua de un total de 56.043 que pueden albergar las diferentes cuencas.

No obstante, ¿existe un riesgo de inundación como tal? ¿Por qué se abren compuertas en pantanos después de que España haya atravesado una sequía galopante? Informativos Telecinco se ha puesto en contacto con la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes -municipio catalán que ha sido uno de los más afectados por la aridez y que ahora alcanza niveles de agua que no se veían desde 2020-.

Los diferentes tipos de embalses

Desde la entidad, el primer punto que recalcan es que "hay diferentes tipos de pantanos y la apertura de compuertas puede tener dos funciones distintas". Aunque las imágenes recientes muestran toneladas de líquido circulando cuando estas se abren, desde la Comunitat de Regants matizan una diferencia de infraestructura: "Hay embalses que tienen rebasantes naturales. Esto significa que cuando los niveles de agua rebosan, esta se drena de forma natural y se devuelve al cauce del río o de la ribera. Hay otros embalses que sí requieren de la apertura de compuertas para liberar el exceso de agua, para que esta continúe su cauce por el río".

Así pues, los expertos explican que "no se trata de desperdicio de agua", sino que es "una operación rutinaria".

El motivo por el que los pantanos abren sus compuertas

El por qué está en la seguridad de los mecanismos y en la liberación del fango: "Incluso cuando no hay agua, la apertura se realiza en seco para asegurar que los engranajes funcionan y que las puertas se abren por si algún día tuviésemos que realizar una apertura de emergencia. Además, el lodo y el fango se acumulan por sedimentación natural y es necesario que lo retiremos para que no haya obstrucciones", explican.

Añaden que "hay vecinos que se quejan de que vaciamos agua pero después en verano el pantano está seco. En el caso de Riudecanyes abrimos la compuerta por el tema de la sedimentación, ya que este sí cuenta con rebasantes naturales. Se liberaron unos 20.000 metros cúbicos de agua que fueron recuperados en seis horas".

"No es necesario que estemos al 100% para hacer esto"

La diferencia estructural de los embalses es uno de los puntos principales del motivo de la apertura de compuertas. En el caso de Riudecanyes "lo hicimos como parte de la rutina; no hace falta rebasar la totalidad de almacenamiento".

Ahora bien, ¿que un pantano abra compuertas para liberar agua significa que hay riesgo de desbordamiento? Los expertos explican que "todas las instalaciones cuentan con márgenes de maniobra muy amplios para poder liberar exceso de agua".

"No hay riesgo de desbordamiento si son aperturas programadas como las que estamos viendo estas semanas. Tampoco hay riesgo de desbordamiento si se tienen que abrir las compuertas para liberar capacidad, ya que esto se calcula dentro de los umbrales de funcionamiento del pantano".

El caso de Riudecanyes

Que haya llamado tanto la atención lo que ha sucedido en el municipio catalán tiene que ver con dos elementos principales, explican. El primero: "no veíamos el pantano así desde el 2020". El segundo: "el pantano se abre a una ribera que está seca cuando no llueve. Si hubiésemos liberado la misma cantidad en el Ebro, ni se notaría. Lo que ha sucedido es que el cauce natural es más pequeño y, por ende, resalta más", concluyen.