El estado actual de los embalses en España tras las intensas lluvias: ¿hay riesgo de desbordamiento?

Antoni Mateu 30 ENE 2026 - 14:50h.

Varias borrascas encadenadas están dejando niveles de agua récord en toda la Península Ibérica; ¿es posible sufrir una inundación debido al exceso de agua en los embalses?

La reserva hídrica aumenta con los embalses al 72,9% de sus capacidades, gracias a las lluvias

La sequía galopante que ha azotado nuestro país parece haber pasado a la historia, al menos, por ahora. El auge de las temperaturas a nivel global provoca fenómenos climáticos extremos, siendo las sequías intensas una de las mejores muestras.

No obstante, en pleno tren de borrascas, lluvias y nevadas, ¿cuál es el estado actual de los embalses y pantanos de España?

Este es el nivel actual de los embalses españoles

De acuerdo con los últimos datos agregados de la base de datos Embalses.net, el nivel de agua embalsada medio de la que disponemos alcanza el 59,22%. Si se comparan los datos con la misma semana del 2025, se observa un incremento de casi cinco puntos -pues en ese entonces el nivel era del 54,31%-.

Comparando las cifras con la mediana de los últimos diez años, actualmente nos situamos en diez puntos por encima -ya que el porcentaje se establece en el 51,9%-.

Así pues, en la semana del 26 de enero del 2026, tenemos en nuestro haber un total de 33.190 hectómetros cúbicos almacenados. La capacidad total que las infraestructuras estatales pueden albergar es de 56.043 hectómetros cúbicos.

No obstante, no todos los embalses tienen la misma capacidad -ni almacenada actualmente, ni máxima-. Tampoco todas las comunidades y provincias disponen de los mismos niveles.

Catalunya, Madrid y el País Vasco encabezan los récords de porcentaje

Una métrica es el porcentaje de agua, mientras que otra es la cantidad de agua al uso -los hectómetros cúbicos que se almacenan-.

Si se observa la medida en porcentaje, Cataluña se sitúa en el primer puesto con el 82,97% del total de su capacidad. De la sequía galopante que llevó al estado de emergencia, a los niveles más altos de todo el país.

La medalla de plata se la lleva el País Vasco con el 73,02%. El podio lo completa la Comunidad de Madrid, y lo hace con el 71,60% de la capacidad.

No obstante, si se observa el ranking por cantidad de agua almacenada -hm3-, es Extremadura la que queda en primer puesto, con 9.264 hm3.

Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja, en la cola porcentual

A pesar de las copiosas lluvias que han regado nuestro país, hay tres comunidades autónomas que tienen niveles mucho más bajos. De hecho, la Región de Murcia se sitúa por debajo del 30% de su capacidad total, con el 29,73% de su rendimiento.

La Rioja se sitúa por encima, con el 43,03% de sus reservas llenas, mientras que la Comunitat Valenciana hace lo propio con el 44,22%.

La capacidad de almacenamiento no solamente depende de las precipitaciones: también de las infraestructuras destinadas a ello, y estas varían en función de cada comunidad autónoma, provincia, e incluso, municipio.

Así quedan los niveles de agua embalsada por comunidad

¿Cómo quedan los embalses en España? Más allá de los porcentajes, a continuación se muestran los datos completos del agua que cada comunidad tiene en su haber: