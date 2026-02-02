En la primera parte de febrero seguiremos con muchas lluvias por la corriente en chorro que aparecerá en el país

Meteorólogos advierten del riesgo de inundaciones en varias zonas de España: se espera una semana complicada en el país

Compartir







La borrasca Leonardo irá empeorando de cara al miércoles. En zonas como Grazalema, en la provincia de Cádiz, ya están en aviso rojo porque se podrían registrar hasta más de 200 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas. En municipios gallegos como Oia (Pontevedra) y Vimianzo (A Coruña) el temporal ha dejado ráfagas de viento de más de 125 kilómetros por hora. En lugares como Granada, la nieve ha dejado varias carreteras cortadas.

Y esto ocurre por la sucesión de borrascas con las que se irán acumulando lluvias, sobre todo en puntos del sur peninsular. También en puntos de Extremadura, al oeste de Castilla y León y en puntos de Galicia, donde se podrían acumular más de 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Lluvias torrenciales que nos acompañarán durante dos semanas ininterrumpidas.

¿Qué nos espera en esa segunda parte de febrero?

En la primera parte de febrero de momento parece que seguiremos con muchas lluvias por la corriente en chorro, es decir, unos vientos muy intensos del oeste que deberían de estar en el polo norte y no están ahora mismo en nuestra actitud.

Y eso lo que trae consigo es mucha lluvia. Sobre todo muy seguida, con muchas borrascas, lo que provoca que siga lloviendo hasta por lo menos el 14 de febrero. Aunque del 14 al 18 de febrero parece que para, retomaremos las lluvias poco después.

Carreteras bloqueadas, cinco personas heridas y cortes de luz

El frente ha dejado cortes de carreteras por la lluvia e incluso por el mar en Pontevedra, donde ha sido necesario interrumpir el tráfico en los cuatro carriles de autovía la Autovía PO-11 que une Marín con la capital pontevedresa, así como la cancelación y desvío de vuelos, retrasos en la circulación de trenes y corte de luz en Sevilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sevilla ha sido la provincia andaluza donde el temporal ha causado más destrozos este lunes. El fuerte viento y la lluvia ha provocado que alrededor de 20.000 abonados se quedaran sin luz en el momento de mayor incidencia de la borrasca y cinco personas han resultado además heridas por desprendimientos, caída de árboles y vallas en varias localidades de la provincia. Una situación que puede complicarse el miércoles.

Un nuevo frente llegará el miércoles y será muy activo ya que vendrá acompañado de una masa de aire muy húmedo. Tal y como ha explicado el portavoz de AEMET, esto dará lugar a una jornada con precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, aunque menos probables en Cataluña. De nuevo, el pronóstico recoge que las lluvias serán especialmente abundantes en Galicia y zonas próximas así como en buena parte de Andalucía.