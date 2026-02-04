Logo de telecincotelecinco
Retrasan el desahucio de las exmonjas de Belorado al 12 de marzo

EuropaPress_7133355_varias_monjas_salida_juzgados_28_noviembre_2025_belorado_burgos_castilla
Varias monjas a su salida de los juzgados. Europa Press
El Tribunal de Instancia de Briviesca, en Burgos ha decidido conceder un mes más de prórroga a las exmonjas de Belorado para que desalojen voluntariamente el monasterio burgalés, cuyo desahucio forzoso estaba previsto para el 10 de febrero.

En un auto, el tribunal rechaza los recursos presentados por las exreligiosas y establece el 12 de marzo como nueva fecha para el desalojo.

