Retrasan el desahucio de las exmonjas de Belorado al 12 de marzo

El Tribunal de Instancia de Briviesca, en Burgos ha decidido conceder un mes más de prórroga a las exmonjas de Belorado para que desalojen voluntariamente el monasterio burgalés, cuyo desahucio forzoso estaba previsto para el 10 de febrero.

En un auto, el tribunal rechaza los recursos presentados por las exreligiosas y establece el 12 de marzo como nueva fecha para el desalojo.