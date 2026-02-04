El propietario presentó una denuncia en la Policía y publicó un hilo haciendo el seguimiento de la maleta

Condenada una limpiadora del Ayuntamiento de Verín, en Ourense, que le dio las llaves a su novio para entrar a robar

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre que presuntamente robó una maleta en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y que ha aparecido gracias a que llevaba un sistema de geolocalización, pero también porque la denuncia se ha viralizado en redes sociales.

La Policía ha informado este miércoles de la recuperación de una maleta con pertenencias por valor de 2.000 euros en su interior y la detención de un hombre imputado por un delito de hurto.

PUEDE INTERESARTE Detienen a una mujer tras robar una maleta en una estación de autobús de Logroño: fue localizada gracias al ordenador que contenía

El propietario presentó una denuncia ante la Policía de Madrid y explicó que sus cuatro maletas fueron extraviadas unos días antes en el aeropuerto de El Prat, donde había hecho escala al regresar de un viaje desde Helsinki.

PUEDE INTERESARTE Desmantelan una red de ladrones: detenidos 14 trabajadores del aeropuerto Tenerife Sur por robar en las maletas de pasajeros

También indicó que una de las maletas tenia instalado un sistema de localización que le había permitido observar cómo esta pieza del equipaje había estado desplazándose por el territorio nacional hasta llegar a la ciudad de Murcia, según la nota, que no precisa cuándo se produjo el robo ni dónde fue localizada exactamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre tanto, un usuario de X publicó este martes el relato de lo ocurrido, la describió, dio detalles de su ubicación y pidió ayuda a quienes leyesen el mensaje en Murcia. "Si la ves manda foto pero no te enfrentes con nadie por favor", decía.

Horas después, el mismo usuario apuntaba que la maleta estaba en un domicilio del barrio de La Fama, en Murcia, y que se había dado aviso a la Policía. Más tarde, la maleta volvió a moverse, pero la ayuda ya había llegado: "Tenemos a una persona sobre el terreno siguiendo la señal".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los propios usuarios han anunciado la recuperación de la maleta con críticas a Iberia

Y, finalmente, los propios usuarios anunciaron la recuperación de la maleta entre críticas a Iberia, a la que acusan de haber dejado el equipaje durante días en una cinta de equipajes. La Policía, por su parte, ha subrayado que a coordinación entre los agentes de Madrid y de Murcia en colaboración con el denunciante permitió localizar a un varón que tenia en su poder la maleta y que, nervioso ante las preguntas de los agentes, admitió que el equipaje no era suyo.