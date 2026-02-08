Bilal Abdi es un migrante de 32 años que se encuentra desaparecido tras intentar cruzar a nado a Ceuta

Su familia pide alguna pista o prueba que pueda dar con el paradero de este hombre de 32 años

CeutaLa familia de Bilal Abdi, uno de los migrantes desaparecidos en Ceuta cuando bordeaba el espigón que separa Beliones de Benzú el pasado 4 de febrero, ha lanzado un llamamiento desesperado para intentar localizar a este hombre de 32 años.

Según ha informado el medio de comunicación 'Faro de Ceuta', los familiares de Bilal Abdi se encuentran desesperados y rotos de dolor al llevar cuatro días sin saber nada de su paradero. Por eso, el entorno de Bilal Abdi se ha puesto en contacto con el medio de comunicación anteriormente citado intentando dar con alguna pista o prueba que pueda dar con el paradero de este hombre de 32 años.

La búsqueda de los migrantes desaparecidos

Por su parte, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil de Ceuta han reanudado este sábado la búsqueda de los tres migrantes magrebíes que todavía siguen desaparecidos en las aguas del Estrecho de Gibraltar tras haber intentado entrar a nado.

La búsqueda se puso en marcha este jueves a raíz del testimonio de otros migrantes que fueron rescatados en aguas del Estrecho de Gibraltar cuando también pretendían acceder a nado desde Marruecos, a pesar del mal tiempo provocado por la borrasca Leonardo.

Tanto Salvamento Marítimo, con sus unidades de Ceuta, como la Guardia Civil están rastreando las aguas próximas a la ciudad ceutí para intentar localizar a los tres desaparecidos que iban junto con otros nueve migrantes más, siete de los cuales fueron rescatados con vida y dos fallecidos.

Según ha informado a EFE Salvamento Marítimo, la búsqueda se ha activado después de que este jueves un buque mercante localizara a 15 millas al este de Ceuta a 6 migrantes -cinco vivos y un cadáver-, los cuales fueron transbordado a la Salvamar Atria con base en Ceuta, y que el buque Clara Campoamor hallaran a otros tres migrantes, dos vivos y un fallecido.

El mal tiempo, debido al viento y al oleaje en el mar, complican estas labores de búsqueda y la posibilidad de poder encontrar con vida a los desaparecidos, según han informado a EFE fuentes policiales.